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У Міноборони РФ поскаржилися на масову атаку півсотні дронів — які наслідки

9 березня 2024 06:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Міноборони РФ поскаржилися на масову атаку півсотні дронів — які наслідки
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: Еспресо
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Міністерстві оборони заявили про масову атаку дронів на Курську, Бєлгородську, Волгоградську та інші області Російської Федерації в ніч проти суботи, 9 березня. Нібито сумарно російським силам протиповітряної оборони вдалося збити 47 безпілотників.

Про це Міноборони РФ написали в Telegram.

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У відомстві стверджують, що до "терористичного" обстрілу безпілотниками нібито причетний "київський режим".

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Білгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) та Ростовської (41 БпЛА) областей", — йдеться у звіті Міноборони РФ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны России"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны России"

Нагадаємо, що в російському Таганрогу Ростовської області в суботу, 9 березня, лунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку БпЛА, які летіли до них нібито "з боку моря".

Також ми писали, що цієї ж ночі 9 березня в російському Курську теж лунали вибухи. Місцевий губернатор заявив про атаку безпілотників.

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