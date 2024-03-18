В Минобороны Украины заявили, что Путин планирует усилить мобилизацию в РФ

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава Кремля Владимир Путин после победы на президентских выборах планирует усилить мобилизацию в стране. По этой причине, украинской армии необходимо создать резервы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в статье для Укринформа.

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Усиление мобилизации в РФ

По мнению представителя Минобороны, одним из главных преимуществ россиян на фронте есть огромный ресурс в живой силе.

"Многомиллионная масса россиян поддерживает агрессивную войну своей страны против Украины. Путину удается сохранять контроль за информационным пространством России", — отметил он.

Гаврилюк считает, что оккупантов не остановят значительные потери в личном составе, поскольку люди для них являются расходным материалом. Так, с момента последнего "Рамштайна" российская армия потеряла более 32 тыс. военных.

"Несомненно, через некоторое время после имитации выборов Путин погонит своих солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников", — отметил он.

Усиление резервов украинской армии

По словам замминистра обороны, в начале пятого срока Путин пожелает одержать победу на поле боя, чтобы запугать Европу.

В то же время, прежде чем новая волна российских призывников окажутся на фронте, в Украины есть определенное время для создания резервов и усиления существующих бригад.

Ранее Reuters писало, что Путин продолжает войну на истощение против Украины, а потерь личного состава для него недостаточно для изменения курса. Аналитик назвал один фактор, который может изменить эту проблему.

Кроме того, после закрытия избирательных участков 17 марта, Путин заявил, что во время нового срока продолжит вести войну в Украине.