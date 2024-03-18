У Міноборони України заявили, що Путін планує посилити мобілізацію в РФ

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Очільник Кремля Володимир Путін після перемоги на президентських виборах планує посилити мобілізацію в країні. З цієї причини українській армії необхідно створити резерви.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в статті для Укрінформу.

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На думку представника Міноборони, однією з головних переваг росіян на фронті є величезний ресурс в живій силі.

"Багатомільйонна маса росіян підтримує агресивну війну своєї країни проти України. Путіну вдається зберігати контроль за інформаційним простором Росії", — зазначив він.

Гаврилюк вважає, що окупантів не зупинять значні втрати в особовому складі, оскільки люди для них є витратним матеріалом. Так, з моменту останнього "Рамштайну" російська армія втратила понад 32 тис. військових.

"Без сумніву, через деякий час після імітації виборів Путін пожене своїх солдатів уперед з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців", — зауважив він.

Посилення резервів української армії

За словами заступника міністра оборони, на початку п'ятого терміну Путін забажає здобути перемогу на полі бою, аби залякати Європу.

Водночас перед тим, як нова хвиля російських призовників опиняться на фронті, в України є певний час для створення резервів та посилення існуючих бригад.

Раніше Reuters писало, що Путін продовжує війну на виснаження проти України, а втрат особового складу для нього недостатньо, аби змінити курс. Аналітик назвав один фактор, який може змінити цю проблему.

Крім того, після закриття виборчих дільниць 17 березня Путін заявив, що під час нового терміну продовжить вести війну в Україні.