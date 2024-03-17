В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность грозит

Атака "шахедов". Фото: Новини.LIVE

В ряде областей Украины в воскресенье, 17 марта, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают об опасности ударов дронами-камикадзе.

Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине 17 марта

По данным Воздушных сил, зафиксировано движение ударных БПЛА в направлении Кировоградской, Киевской и Черкасской областей.

Скриншот сообщений Воздушных сил

Также движение вражеских беспилотников было замечено в небе над Николаевской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Скриншот сообщений Воздушных сил

Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, днем россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погиб один человек, также ранены.

Также мы писали, что 15 марта враг нанес ракетный удар с помощью баллистического вооружения по Одессе.