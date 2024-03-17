Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность грозит arrow

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность грозит

17 марта 2024 20:06
обновлено: 20:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность грозит
Атака "шахедов". Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ряде областей Украины в воскресенье, 17 марта, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают об опасности ударов дронами-камикадзе.

Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.

Читайте также:
null
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине 17 марта

По данным Воздушных сил, зафиксировано движение ударных БПЛА в направлении Кировоградской, Киевской и Черкасской областей.

null
Скриншот сообщений Воздушных сил

Также движение вражеских беспилотников было замечено в небе над Николаевской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях.

null
Скриншот сообщений Воздушных сил

Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, днем россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погиб один человек, также ранены.

Также мы писали, что 15 марта враг нанес ракетный удар с помощью баллистического вооружения по Одессе.

ПВО
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство