В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая опасность грозит
В ряде областей Украины в воскресенье, 17 марта, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают об опасности ударов дронами-камикадзе.
Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.
Воздушная тревога в Украине 17 марта
По данным Воздушных сил, зафиксировано движение ударных БПЛА в направлении Кировоградской, Киевской и Черкасской областей.
Также движение вражеских беспилотников было замечено в небе над Николаевской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.
Напомним, днем россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погиб один человек, также ранены.
Также мы писали, что 15 марта враг нанес ракетный удар с помощью баллистического вооружения по Одессе.
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