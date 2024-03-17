У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує
У низці областей України у неділю, 17 березня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про небезпеку ударів дронами-камікадзе.
Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.in.ua.
Повітряна тривога в Україн 17 березня
За даними Повітряних сил, зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Кіровоградської, Київської та Черкаської областей.
Також рух ворожих безпілотників помітили у небі над Миколаївською, Полтавською, Сумською, Запорізькою, Чернігівською та Дніпропетровською областях.
Крім того, зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, вдень росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені.
Також ми писали, що 15 березня ворог завдав ракетного удару за допомогою балістичного озброєння по Одесі.
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