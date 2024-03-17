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У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує

17 березня 2024 20:06
оновлено: 20:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує
Атака "шахедів". Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У низці областей України у неділю, 17 березня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про небезпеку ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україн 17 березня

За даними Повітряних сил, зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Кіровоградської, Київської та Черкаської областей.

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Скриншот дописів Повітряних сил

Також рух ворожих безпілотників помітили у небі над Миколаївською, Полтавською, Сумською, Запорізькою, Чернігівською та Дніпропетровською областях.

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Скриншот дописів Повітряних сил

Крім того, зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вдень росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені.

Також ми писали, що 15 березня ворог завдав ракетного удару за допомогою балістичного озброєння по Одесі. 

ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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