У низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка небезпека загрожує

Атака "шахедів". Фото: Новини.LIVE

У низці областей України у неділю, 17 березня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про небезпеку ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомляє карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україн 17 березня

За даними Повітряних сил, зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Кіровоградської, Київської та Черкаської областей.

Скриншот дописів Повітряних сил

Також рух ворожих безпілотників помітили у небі над Миколаївською, Полтавською, Сумською, Запорізькою, Чернігівською та Дніпропетровською областях.

Скриншот дописів Повітряних сил

Крім того, зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вдень росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені.

Також ми писали, що 15 березня ворог завдав ракетного удару за допомогою балістичного озброєння по Одесі.