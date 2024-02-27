В польском МИД рассказали, какие угрозы для Запада несет выигрыш РФ в войне

Объединенные вооруженные силы НАТО. Фото: АР

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы США и другие союзники продолжали помогать Украине. По его словам, если Россия выиграет эту войну, то у диктатора Владимира Путина "развяжутся руки" и это спровоцирует больше войн в мире.

Об этом Сикорский сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Какие угрозы для Запада несет выигрыш РФ в войне

Сикорский заявил, что война в Украине — это далеко не "региональный конфликт, а война с глобальными последствиями". По его словам, если США и другие союзники решат перестать помогать Украине и будут просто наблюдать за ситуацией, то это приведет к самому страшному — Путин и все другие противники в мире поймут, что им может "сойти с рук все, что они захотят".

"Путин гораздо ближе подступит к границам стран НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, где нашим детям придется воевать с ним. В конце концов, Путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается". Проигрыш ему откроет ворота для большего хаоса, большей нестабильности, больших войн", — сказал он.

Министр добавил, что если США и Европа не смогут объединиться для помощи Украине, чтобы отвергнуть Путина, тогда "семья демократических стран начнет распадаться".

"Но это все можно остановить. У Путина есть большая слабость. Он нападает только тогда, когда думает, что это может сойти с рук. Он падает перед лицом силы, силы воли и надежного сдерживания", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, бывший премьер Британии Борис Джонсон также придерживается подобного мнения по вопросу помощи Украине. Он считает вполне реальным, что Россия сможет напасть на НАТО. Особенно вероятность такого сценария возрастет, когда российский диктатор "добьется успеха в Украине", поэтому союзникам нужно выделять помощь для ВСУ.

Также недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и вскоре может "протестировать НАТО". По его словам, это может произойти в течение следующих трех-четырех лет.