У польському МЗС розповіли, які загрози для Заходу несе виграш РФ у війні

Об'єднані збройні сили НАТО. Фото: АР

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за те, щоб США та інші союзники продовжували допомагати Україні. За його словами, якщо Росія виграє цю війну, то в диктатора Володимира Путіна "розв'яжуться руки" і це спровокує більше воєн у світі.

Про це Сікорський сказав піл час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

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Сікорський заявив, що війна в Україні, це далеко не "регіональний конфлікт, а війна з глобальними наслідками". За його словами, якщо США та інші союзники вирішать перестати допомогати Україні і просто спостерігатимуть за ситуацією, то це призведе до найстрашнішого — Путін та всі інші супротивники у світі, зрозуміють, що їм може "зійти з рук усе, що вони захочуть".

"Путін набагато ближче підступить до кордонів країн НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, де нашим дітям доведеться воювати з ним. Зрештою, Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується". Програш йому відкриє ворота для більшого хаосу, більшої нестабільності, більших воєн", — сказав він.

Міністр додав, якщо США та Європа не зможуть об'єднатися задля допомоги Україні, щоб відкинути Путіна, тоді "сім'я демократичних країн почне розпадатися".

"Але це все можна зупинити. У Путіна є велика слабкість. Він нападає лише тоді, коли думає, що може зійти з рук. Він падає перед обличчям сили, сили волі та надійного стримування", — підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон також дотримується подібної думки у питанні допомоги Україні. Він вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, коли російський диктатор "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Також нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.