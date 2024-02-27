Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У польському МЗС розповіли, які загрози для Заходу несе виграш РФ у війні arrow

У польському МЗС розповіли, які загрози для Заходу несе виграш РФ у війні

27 лютого 2024 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У польському МЗС розповіли, які загрози для Заходу несе виграш РФ у війні
Об'єднані збройні сили НАТО. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за те, щоб США та інші союзники продовжували допомагати Україні. За його словами, якщо Росія виграє цю війну, то в диктатора Володимира Путіна "розв'яжуться руки" і це спровокує більше воєн у світі.

Про це Сікорський сказав піл час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

Які загрози для Заходу несе виграш РФ у війні

Сікорський заявив, що війна в Україні, це далеко не "регіональний конфлікт, а війна з глобальними наслідками". За його словами, якщо США та інші союзники вирішать перестати допомогати Україні і просто спостерігатимуть за ситуацією, то це призведе до найстрашнішого — Путін та всі інші супротивники у світі, зрозуміють, що їм може "зійти з рук усе, що вони захочуть".

"Путін набагато ближче підступить до кордонів країн НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, де нашим дітям доведеться воювати з ним. Зрештою, Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується". Програш йому відкриє ворота для більшого хаосу, більшої нестабільності, більших воєн", — сказав він. 

Міністр додав, якщо США та Європа не зможуть об'єднатися задля допомоги Україні, щоб відкинути Путіна, тоді "сім'я демократичних країн почне розпадатися". 

"Але це все можна зупинити. У Путіна є велика слабкість. Він нападає лише тоді, коли думає, що може зійти з рук. Він падає перед обличчям сили, сили волі та надійного стримування", — підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон також дотримується подібної думки у питанні допомоги Україні. Він вважає цілком реальним, що Росія зможе напасти на НАТО. Особливо ймовірність такого сценарію зросте, коли російський диктатор "досягне успіху в Україні", тому союзникам потрібно виділяти допомогу для ЗСУ.

Також нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал та невдовзі може "протестувати НАТО". За його словами, це може статися упродовж наступних трьох-чотирьох років.

Польща
НАТО
росіяни
небезпека
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі