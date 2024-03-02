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В Санкт-Петербурге были слышны взрывы — дрон повредил дом

2 марта 2024 09:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Санкт-Петербурге были слышны взрывы — дрон повредил дом
Поврежденный дронами дом. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Санкт-Петербурге раздался мощный взрыв. Обломками беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Поврежденное здание. Фото: росСМИ

На Санкт-Петербург упал беспилотник

В результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.

Местные жители рассказали, что ранним утром они увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Перед этим они слышали в небе звук мотора.

Жители Пискаревского проспекта сообщили, что обломки, вероятно БпЛА, упали рядом с одним из домов. В квартирах были выбиты окна.

О пострадавших пока ничего неизвестно.

СМИ допускают, что целью атаки могла быть ТЭЦ или нефтебаза "Ручьи", расположенная в километре от поврежденного дома.

взрыв
Автомобили возле поврежденного здания. Фото: росСМИ
взрыв
Поврежденное здание. Фото: росСМИ

Ранее мы сообщали, что в порту Санкт-Петербурга загорелся российский ледокол "Ермак". Пока причина пожара неизвестна.

Напомним, 25 февраля в России в Волгограде произошел пожар на оптово-строительном рынке. Предварительно в одной из построек загорелись бытовые вещи.

война
взрыв
ПВО
дроны
Россия

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