У Санкт-Петербурзі було чутно вибухи — дрон пошкодив будинок

Пошкоджений дронами будинок. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух. Уламками безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляють російські ЗМІ, відео опубліковане у Телеграм Новини.LIVE.

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На Санкт-Петербург упав безпілотник

Внаслідок вибуху постраждав будинок на Піскаревському проспекті, 161.

Місцеві жителі розповіли, що рано вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху. Перед цим вони чули в небі звук мотора.

Жителі Піскаревського проспекту повідомили, що уламки, ймовірно БпЛА, впали поруч з одним із будинків. У квартирах було вибито вікно.

Про постраждалих наразі нічого невідомо.

ЗМІ допускають, що метою атаки могла бути ТЕЦ або нафтобаза "Ручьи", що розташована за кілометр від пошкодженого будинку.

Автомобілі біля пошкодженої будівлі. Фото: росЗМІ

Пошкоджена будівля. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що у порту Санкт-Петербурга загорівся російський криголам "Єрмак". Наразі причина пожежі невідома.

Нагадаємо, 25 лютого в Росії в місті Волгоград сталася пожежа на оптово-будівельному ринку. Попередньо в одній із будівель загорілися побутові речі.