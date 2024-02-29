В школах Полтавы детей на уроках будут учить управлять дронами

Дети в школе. Фото: westernmorning.news

В Полтавском областном ТЦК сообщили о проведении специализированных курсов для учителей курса "Защита Украины". В рамках этих курсов военные демонстрировали методы работы с дронами. Вскоре этим навыкам будут обучать детей в школах.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП во вторник, 27 февраля.

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Теперь в школьной программе появится обучение управлению беспилотниками. Это новшество уже начинает внедряться в учебный процесс, как подчеркнули в Полтавском центре по обучению и специальной подготовке.

Подчеркивается необходимость адаптации образовательной программы к современным требованиям защиты страны.

В сообщении говорится, что в учебный план дисциплины "Защита Украины" для 2023-2024 учебного года были внесены значительные изменения. Теперь ученики будут обучаться основам тактической медицины, безопасности в условиях минной угрозы, навигации на местности и управлению дронами.

Управление дронами. Фото: Полтавский областной ТЦК и СП

В Академии непрерывного образования имени М. В. Остроградского провели курсы для учителей данного предмета, где военные научили их основам работы с дронами. В будущем планируется организация курсов по тактической медицине.

Управление дронами. Фото: Полтавский областной ТЦК и СП

Сообщение Полтавского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, за два года войны в Польшу прибыло много семей с детьми, но многие из них не ходят в местные школы. В связи с этим, польские власти решили контролировать этот вопрос и присоединить украинских детей к польской системе обучения.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что правительство решило поспособствовать изучению украинцами английского языка с помощью проекта Future Perfect.