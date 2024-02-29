У школах Полтави дітей на уроках навчатимуть керувати дронами

Діти в школі. Фото: westernmorning.news

У Полтавському обласному ТЦК повідомили про проведення спеціалізованих курсів для вчителів курсу "Захист України". На цих курсах військові демонстрували методи роботи з дронами. Незабаром цим навичкам навчатимуть дітей у школах.

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у вівторок, 27 лютого.

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Тепер у шкільній програмі з'явиться навчання управлінню безпілотниками. Це нововведення вже починає впроваджуватися у навчальний процес, як наголосили у Полтавському центрі з навчання та спеціальної підготовки.

Наголошується на необхідності адаптації освітньої програми до сучасних вимог захисту країни.

У повідомленні йдеться, що до навчального плану дисципліни "Захист України" для 2023-2024 навчального року було внесено значні зміни. Тепер учні навчатимуться основ тактичної медицини, безпеки в умовах мінної загрози, навігації на місцевості та управлінню дронами.

Управління дронами. Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

В Академії безперервної освіти імені М. В. Остроградського провели курси для вчителів цього предмета, де військові навчили їх основ роботи з дронами. У майбутньому планується організація курсів із тактичної медицини.

Управління дронами. Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, за два роки війни до Польщі прибуло багато сімей з дітьми, але багато хто з них не ходить до місцевих шкіл. Внаслідок цього польська влада вирішила контролювати це питання та приєднати українських дітей до польської системи навчання.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що уряд вирішив сприяти вивченню українцями англійської мови за допомогою проєкт Future Perfect.