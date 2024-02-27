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В Третьей штурмовой рассказали, что сейчас происходит под Авдеевкой

27 февраля 2024 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Третьей штурмовой рассказали, что сейчас происходит под Авдеевкой
Обстрелянное село возле Авдеевки. Фото: Влада и Константин Либеровы/ Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты продолжают активные боевые действия и штурмы. Сам город и близлежащие населенные пункты находятся под постоянными вражескими обстрелами.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram 27 февраля.

Какая ситуация у Авдеевки по состоянию на 27 февраля

Жорин рассказал, что сейчас ситуация под Авдеевкой очень сложная. Россияне продолжают совершать наступательные действия и днем, и ночью. Основное направление, где давят оккупанты — линия населенных пунктов Бердичи — Орловка и в районе Красногоровки.

"Основное направление, где пид*ры давят сейчас — линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", — сказал он.

Заместитель командира также добавил, что и Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, но и воплощают контратакующие меры.

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Скриншот сообщения Жорина в Telegram

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку. Это произошло после нескольких месяцев непрерывных штурмов российский военных.

Сейчас к западу от Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичи. Однако ВСУ отразили штурмовые действия врага.

В самом городе оккупанты уже начали выдавать российские паспорта местным жителям и радуется, что они "освободили" Авдеевку.

россияне
обстрелы
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

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