В Третьей штурмовой рассказали, что сейчас происходит под Авдеевкой

Обстрелянное село возле Авдеевки. Фото: Влада и Константин Либеровы/ Instagram

Сейчас вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты продолжают активные боевые действия и штурмы. Сам город и близлежащие населенные пункты находятся под постоянными вражескими обстрелами.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram 27 февраля.

Какая ситуация у Авдеевки по состоянию на 27 февраля

Жорин рассказал, что сейчас ситуация под Авдеевкой очень сложная. Россияне продолжают совершать наступательные действия и днем, и ночью. Основное направление, где давят оккупанты — линия населенных пунктов Бердичи — Орловка и в районе Красногоровки.

"Основное направление, где пид*ры давят сейчас — линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", — сказал он.

Заместитель командира также добавил, что и Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, но и воплощают контратакующие меры.

Скриншот сообщения Жорина в Telegram

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку. Это произошло после нескольких месяцев непрерывных штурмов российский военных.

Сейчас к западу от Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичи. Однако ВСУ отразили штурмовые действия врага.

В самом городе оккупанты уже начали выдавать российские паспорта местным жителям и радуется, что они "освободили" Авдеевку.