У Третій штурмовій розповіли, що зараз коїться під Авдіївкою

Обстріляне село біля Авдіївки. Фото: Влада та Костянтин Ліберови/ Instagram

Зараз поблизу Авдіївки Донецької області окупанти продовжують активні бойові дії та штурми. Саме місто та навколишні населені пункти перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram 27 лютого.

Яка ситуація біля Авдіївки станом на 27 лютого

Жорін розповів, що наразі ситуація під Авдіївкою дуже складна. Росіяни продовжують здійснювати наступальні дії і вдень, і вночі. Основний напрямок, де тиснуть окупанти — лінія населених пунктів Бердичі — Орлівка та в районі Красногорівки.

"Основний напрямок, де під*ри тиснуть зараз — лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", — сказав він.

Заступник командира також додав, що і Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не тільки сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи.

Скриншот допису Жоріна в Telegram

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку. Це сталося після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичі. Проте ЗСУ відбили штурмові дії ворога.

В самому місті окупанти вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям та тішиться, що вони "визволили" Авдіївку.