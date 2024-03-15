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В Винницкой области возросло количество жертв от вражеских обстрелов

15 марта 2024 09:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Винницкой области возросло количество жертв от вражеских обстрелов
Обстрел Винницкой области 15 марта. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате вражеского обстрела Винницкой области возросло количество жертв. В больнице от полученных травм умерла женщина.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в пятницу, 15 марта.

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По словам Борзова, в результате ночного обстрела оккупантов, умер еще один человек. Недавно стало известно о том, что в больнице умерла женщина.

В целом, было госпитализировано четыре человека. Один человек погиб на месте.

Борзов выразил соболезнования родным погибших и указал, что враг не прекращает террор мирных людей.

Обстрелы
Сообщение Сергея Борзова. Фото: скриншот

Напомним, российские войска ночью атаковали Винницкую область ударными дронами. В результате обстрела есть попадание в жилой дом, есть погибшие и раненые.

Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий вражеского обстрела региона.

обстрелы
Винницкая область
война в Украине
жертвы

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