В Винницкой области возросло количество жертв от вражеских обстрелов
В результате вражеского обстрела Винницкой области возросло количество жертв. В больнице от полученных травм умерла женщина.
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в пятницу, 15 марта.
Жертвы вражеского обстрела Винницкой области
По словам Борзова, в результате ночного обстрела оккупантов, умер еще один человек. Недавно стало известно о том, что в больнице умерла женщина.
В целом, было госпитализировано четыре человека. Один человек погиб на месте.
Борзов выразил соболезнования родным погибших и указал, что враг не прекращает террор мирных людей.
Напомним, российские войска ночью атаковали Винницкую область ударными дронами. В результате обстрела есть попадание в жилой дом, есть погибшие и раненые.
Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий вражеского обстрела региона.
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