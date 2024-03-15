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У Вінницькій області зросла кількість жертв від ворожого обстрілу

15 березня 2024 09:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Вінницькій області зросла кількість жертв від ворожого обстрілу
Обстріл Вінниччини 15 березня. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок ворожого обстрілу Вінницької області зросла кількість жертв. У лікарні від отриманих травм померла жінка.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у п'ятницю, 15 березня.

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За словами Борзова, внаслідок нічного обстрілу окупантів померла ще одна людина. Нещодавно стало відомо про те, що у лікарні померла жінка.

Загалом було госпіталізовано чотирьох осіб. Одна людина загинула на місці.

Борзов висловив співчуття рідним загиблих та зазначив, що ворог не припиняє терор мирних людей.

Обстріли
Повідомлення Сергія Борзова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вночі атакували Вінницьку область ударними дронами. Внаслідок обстрілу є влучання в житловий будинок, є загиблі та поранені.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків ворожого обстрілу регіону.

обстріли
Вінницька область
війна в Україні
жертви

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