У Вінницькій області зросла кількість жертв від ворожого обстрілу
Внаслідок ворожого обстрілу Вінницької області зросла кількість жертв. У лікарні від отриманих травм померла жінка.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у п'ятницю, 15 березня.
Жертви ворожого обстрілу Вінницької області
За словами Борзова, внаслідок нічного обстрілу окупантів померла ще одна людина. Нещодавно стало відомо про те, що у лікарні померла жінка.
Загалом було госпіталізовано чотирьох осіб. Одна людина загинула на місці.
Борзов висловив співчуття рідним загиблих та зазначив, що ворог не припиняє терор мирних людей.
Нагадаємо, російські війська вночі атакували Вінницьку область ударними дронами. Внаслідок обстрілу є влучання в житловий будинок, є загиблі та поранені.
Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків ворожого обстрілу регіону.
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