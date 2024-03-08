В Волчанске вражеский дрон попал в автомобиль — погибли мужчина и женщина
В Волчанске около 8 марта, около 15 часов вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 8 марта.
оккупанты попали в автомобиль с гражданскими
В ОВА рассказали, что в Волчанске около 15 часов вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.
Сообщается, что по предварительным данным погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. Очевидцы утверждают, что кроме них в авто мог находиться еще один человек.
Подробности этого случая уточняются.
Ранее мы рассказывали, что российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате погибли два человека, еще один гражданский мужчина был ранен. Кроме того, враг нанес ущерб жилым зданиям.
В результате ракетной атаки по Чугуеву Харьковской области в пятницу, 8 марта, пострадали семь человек. Среди раненых есть трехлетний ребенок.
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