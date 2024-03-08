Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Волчанске вражеский дрон попал в автомобиль — погибли мужчина и женщина arrow

В Волчанске вражеский дрон попал в автомобиль — погибли мужчина и женщина

8 марта 2024 17:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Волчанске вражеский дрон попал в автомобиль — погибли мужчина и женщина
Уничтожен ударом вражеского дрона автомобиль. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Волчанске около 8 марта, около 15 часов вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 8 марта.

Читайте также:
скрин
оккупанты попали в гражданский автомобиль. Фото: скриншот

оккупанты попали в автомобиль с гражданскими

В ОВА рассказали, что в Волчанске около 15 часов вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

Сообщается, что по предварительным данным погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. Очевидцы утверждают, что кроме них в авто мог находиться еще один человек.

Подробности этого случая уточняются.

обстрел
Уничтоженный вражеским дроном автомобиль. Фото: Харьковская ОВА
авто
Пылающая из-за попадания дрона кабина автомобиля. Фото: Харьковская ОВА

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате погибли два человека, еще один гражданский мужчина был ранен. Кроме того, враг нанес ущерб жилым зданиям.

В результате ракетной атаки по Чугуеву Харьковской области в пятницу, 8 марта, пострадали семь человек. Среди раненых есть трехлетний ребенок.

война
Харьков
авто
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта