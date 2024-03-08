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У Вовчанську ворожий дрон влучив в автомобіль — загинули чоловік і жінка

8 березня 2024 17:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Вовчанську ворожий дрон влучив в автомобіль — загинули чоловік і жінка
Знищений ударом ворожого дрона автомобіль. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Вовчанську близько 8 березня, близько 15 години ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 8 березня.

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В ОВА розповіли, що у Вовчанську близько 15 години ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 

Повідомляється, що за попередніми даними загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Очевидці стверджують, що окрім них в авто могла перебувати ще одна особа. 

Подробиці цього трагічного випадку уточнюються.

обстріл
Понівечений ворожим дроном автомобіль. Фото: Харківська ОВА
авто
Палаюча внаслідок влучання дрона кабіна автомобіля. Фото: Харківська ОВА

Раніше ми розповідали, що російські загарбники завдали удару по місту Купʼянськ. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одного цивільного чоловіка було поранено. Окрім того, ворог завдав шкоди житловим будівлям.

Внаслідок ракетної атаки по Чугуєву Харківської області у п'ятницю, 8 березня, постраждали семеро людей. Серед поранених є трирічна дитина.

війна
Харків
авто
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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