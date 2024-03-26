В Запорожской области за сутки прогремело более 300 взрывов — в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: Иван Федоров\Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 380 ударов по Запорожской области. Под прицелом было восемь населенных пунктов. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток", — сказал Федоров, говоря о количестве обстрелов в сутки.

В частности, оккупанты осуществили:

четыре авиационных удара по Роботиному и Малой Токмачке;

97 дроновых ударов по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке, Новоандреевке;

три РСЗО-обстрела — по Малой Токмачке и Работино;

276 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Работино, Новоандреевке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Вербовому и Новоданиловке.

В результате вражеских обстрелов поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и регион. За минувшие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов в области, а ночью атаковал город беспилотниками. В результате обстрелов известно об одном погибшем мужчине и четырех раненых женщинах.

В конце концов, по данным Генштаба, больше всего оккупанты наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях.