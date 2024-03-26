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У Запорізькій області за добу пролунало понад 300 вибухів — в ОВА розповіли про наслідки

26 березня 2024 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Запорізькій області за добу пролунало понад 300 вибухів — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 380 ударів по Запорізькій області. Під прицілом були вісім населених пунктів. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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"380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби", — сказав Федоров, говорячи про кількість обстрілів за добу. 

Зокрема, окупанти здійснили:

  • чотири авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці;
  • 97 дронових ударів по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Новоандріївці;
  • три РСЗВ-обстріли по Малій Токмачці та Роботиному;
  • 276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.

Внаслідок ворожих обстрілів надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а уночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок.

Зрештою, за даними Генштабу, найбільше окупанти наступають на Лиманському та Новопавлівському напрямках. 

Запорізька область
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