Разрушенный Дом связи в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев. Это произошло во время демонтажа поврежденной части здания.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в пятницу, 8 марта.

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Останки тел российские оккупанты нашли под одной из плит перекрытия. Сейчас точное количество погибших неизвестно. Среди погибших есть тело 22-летней учительницы иностранных языков.

Захватчики обстреляли Дом связи в начале марта 2022 года. В настоящее время россияне проводят демонтажные работы.

Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, литовская прокуратура объявила подозрения трем боевикам так называемого "ДНР". Их подозревают в убийстве литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

Также за два года полномасштабного вторжения России против Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей. Однако эксперты считают, что общее количество жертв в Украине намного больше.