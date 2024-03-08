В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев
В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев. Это произошло во время демонтажа поврежденной части здания.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в пятницу, 8 марта.
Тела людей под Домом связи в Мариуполе
Останки тел российские оккупанты нашли под одной из плит перекрытия. Сейчас точное количество погибших неизвестно. Среди погибших есть тело 22-летней учительницы иностранных языков.
Захватчики обстреляли Дом связи в начале марта 2022 года. В настоящее время россияне проводят демонтажные работы.
Напомним, литовская прокуратура объявила подозрения трем боевикам так называемого "ДНР". Их подозревают в убийстве литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.
Также за два года полномасштабного вторжения России против Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей. Однако эксперты считают, что общее количество жертв в Украине намного больше.
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