Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев arrow

В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев

8 марта 2024 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев
Разрушенный Дом связи в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев. Это произошло во время демонтажа поврежденной части здания.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Тела людей под Домом связи в Мариуполе

Останки тел российские оккупанты нашли под одной из плит перекрытия. Сейчас точное количество погибших неизвестно. Среди погибших есть тело 22-летней учительницы иностранных языков.

Захватчики обстреляли Дом связи в начале марта 2022 года. В настоящее время россияне проводят демонтажные работы.

null
Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, литовская прокуратура объявила подозрения трем боевикам так называемого "ДНР". Их подозревают в убийстве литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

Также за два года полномасштабного вторжения России против Украины погибли около 10 тысяч мирных жителей. Однако эксперты считают, что общее количество жертв в Украине намного больше.

война
смерть
украинцы
Мариуполь
Украина
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство