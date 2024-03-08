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У зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли рештки тіл загиблих українців

8 березня 2024 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли рештки тіл загиблих українців
Зруйнований Будинок зв'язку у Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли останки тіл загиблих українців. Це відбулося під час демонтажу пошкодженої частини будівлі.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у п'ятницю, 8 березня.

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Останки тіл російські окупанти знайшли під однією з плит перекриття. Наразі точна кількість загиблих невідома. Серед загиблих є тіло 22-річної вчительки іноземних мов.

Зазначимо, загарбники обстріляли Будинок зв'язку на початку березня 2022 року. Наразі росіяни проводять демонтажні роботи.

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Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, литовська прокуратура оголосила підозри трьом бойовикам так званого "ДНР". Їх підозрюють у вбивстві литовського режисера Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі.

Також за два роки повномасштабного вторгнення Росії проти України загинуло близько 10 тисяч мирних жителів. Проте експерти вважають, що загальна кількість жертв в Україні є набагато більшою. 

війна
смерть
українці
Маріуполь
Україна
окупанти

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