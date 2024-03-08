У зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли рештки тіл загиблих українців
У зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли останки тіл загиблих українців. Це відбулося під час демонтажу пошкодженої частини будівлі.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у п'ятницю, 8 березня.
Тіла людей під Будинком зв'язку в Маріуполі
Останки тіл російські окупанти знайшли під однією з плит перекриття. Наразі точна кількість загиблих невідома. Серед загиблих є тіло 22-річної вчительки іноземних мов.
Зазначимо, загарбники обстріляли Будинок зв'язку на початку березня 2022 року. Наразі росіяни проводять демонтажні роботи.
Нагадаємо, литовська прокуратура оголосила підозри трьом бойовикам так званого "ДНР". Їх підозрюють у вбивстві литовського режисера Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі.
Також за два роки повномасштабного вторгнення Росії проти України загинуло близько 10 тисяч мирних жителів. Проте експерти вважають, що загальна кількість жертв в Україні є набагато більшою.
Читайте Новини.LIVE!