Украина может получить первые шесть F-16 к лету — New York Times

Обучение на самолетах F-16. Фото: DEFENSE EXPRESS

Украина может ожидать развертывания истребителей F-16 уже в июле этого года, однако их количество будет ограничено. К полетам на них будут готовы 12 украинских пилотов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обещали выслать в Украину около 45 самолетов, которые могут образовать три небольшие эскадрилии. Первые шесть F-16 от Дании должны поступить в конце весны, и еще 13 самолетов планируется к концу года и в 2025 году.

Однако не все страны определили даты высылки своих F-16. Существует обязательство со стороны Нидерландов, обещавших 24 самолета, сохранять их до готовности Украины принять их. Пока украинские пилоты еще не приступили к обучению на авиабазе Фетешти в Румынии, где также обучают летчиков НАТО.

Издание пишет, что, хотя небольшое количество F-16 является значимым шагом на пути к повышению обороноспособности, реальные сроки поступления самолетов еще остаются неопределенными. Политические и технические трудности, такие как обучение пилотов и адаптация к западным стандартам, могут привести к задержкам. Западные чиновники также отмечают неопределенность, когда каждая страна будет высылать свои самолеты и сколько их будет.

Около 50 украинских технических специалистов учатся в Дании по обслуживанию и ремонту F-16 и работе с их вооружением. Однако для должной эффективности самолетов необходимо, чтобы украинские экипажи и специалисты могли самостоятельно обслуживать и их ремонтировать.

Напомним, Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила свою надежду на то, что Украина уже весной получит самолеты F-16.

Также мы писали о том, что Зеленский показал, как пилоты и персонал проходят обучение на истребителях F-16 в Дании.