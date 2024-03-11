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Україна може отримати перші шість F-16 до літа — New York Times

11 березня 2024 11:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна може отримати перші шість F-16 до літа — New York Times
Навчання на літаках F-16. Фото: DEFENSE EXPRESS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Україна може очікувати розгортання винищувачів F-16 вже у липні цього року, проте їхня кількість буде обмежено. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.

Про це повідомляє The New York Times.

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F-16 для України

Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія обіцяли вислати до України близько 45 літаків, які можуть утворити три невеликі ескадрилії. Перші шість F-16 від Данії повинні надійти наприкінці весни, і ще 13 літаків планується до кінця року та у 2025 році.

Однак не всі країни визначили дати висилання своїх F-16. Існує зобов'язання з боку Нідерландів, які обіцяли 24 літаки, зберігати їх до готовності України прийняти їх. Наразі українські пілоти ще не приступили до навчання на авіабазі Фетешті в Румунії, де також навчають льотчиків НАТО.

Видання пише, що хоча невелика кількість F-16 є значущим кроком на шляху до підвищення обороноздатності, реальні терміни надходження літаків ще залишаються невизначеними. Політичні та технічні труднощі, такі як навчання пілотів та адаптація до західних стандартів, можуть призвести до затримок. Західні посадовці також зазначають невизначеність стосовно того, коли кожна країна висилатиме свої літаки та скільки їх буде.

Приблизно 50 українських технічних фахівців навчаються в Данії з обслуговування та ремонту F-16 та роботи з їхнім озброєнням. Однак для належної ефективності літаків необхідно, щоб українські екіпажі та фахівці могли самостійно обслуговувати і ремонтувати їх.

Нагадаємо, Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила свою надію на те, що Україна вже навесні отримає літаки F-16

Також ми писали про те, що Зеленський показав, як пілоти та персонал проходять навчання на винищувачах F-16 у Данії.

військова допомога
Україна
літаки
F-16
пілоти

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