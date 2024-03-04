Украинским военным предлагают выплачивать премии за контракт с ВСУ и уничтоженную вражескую технику

Украинские военные на танке. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине готовят новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по мотивации военной службы". Согласно ему, украинским воинам предлагают выплачивать премии за подписание контракта с Вооруженными силами, а также начислять денежные вознаграждения за уничтоженную российскую технику. Каждый тип военной техники имеет свою оценку и соответствующее поощрение для бойцов.

Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам обороны, нацбезопасности и разведки Верховной Рады Роман Костенко в Facebook.

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Денежные вознаграждения для военных за подписание контракта с ВСУ

По словам Костенко, Минобороны и ВСУ поддержали новый законопроект. Следовательно, военным предлагается выдать разовую премию, которые после 24 февраля 2022 года заключили или продлили контракт с ВСУ на срок не менее 3 лет или до окончания действия военного положения.

"Сейчас нам необходима трансформация от армии мобилизованных — в армию профессиональных мотивированных военнослужащих. Для этого украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий. В центре внимания — непосредственные участники боевых действий", — отметил Костенко.

Военные смогут получить следующие премии:

солдаты — 120 тыс. гривен;

сержанты и старшины — 160 тыс. грн;

офицеры — 200 тыс. грн.

Инфографика выплат для ВСУ. Источник: Роман Костенко

Кроме того, воинам, которые испытывают проблемы со здоровьем или хотят уволиться со службы по семейным обстоятельствам, но при этом продлили контракт, будут ежемесячно доплачивать по 10 тыс. грн.

Следует отметить, что в России также существует подобная практика. Каждый военный там получает вознаграждение в размере 195 тыс. рублей (около 2 100 долларов) за заключение контракта о службе.

Премии военным за уничтожение техники РФ

Военные могут получить следующие денежные вознаграждения за ликвидацию военной техники России:

танк — 200-370 тыс. грн;

САУ/РСЗО — 200-370 тыс. грн;

БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тыс. грн;

другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тыс. грн;

ЗРК — 200-370 тыс. грн;

радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тыс. грн;

средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тыс. грн;

средство РЭБ — 30-150 тыс. грн;

БпЛА разведывательного или ударного типа — 30-100 тыс. грн;

крылатая и баллистическая ракета — 100 тыс. грн;

военный самолет — 500 тыс. грн;

военный вертолет — 300 тыс. грн;

комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тыс. грн;

военный корабль — 300-500 тыс. грн;

средства РЭР — 30-100 тыс. грн.

Инфографика выплат для ВСУ. Источник: Роман Костенко

Инфографика выплат для ВСУ. Источник: Роман Костенко

Инфографика выплат для ВСУ. Источник: Роман Костенко

Скриншот поста Костенко

Напомним, начальник Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков сравнил преимущества мобилизации и службы по контракту. Военный считает, что разница незначительная, однако контракт имеет свои положительные стороны.

Добавим, законопроект о мобилизации рассматривается Комитетом обороны. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что всего десять народных избранников подали около 2500 правок в документ.