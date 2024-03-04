Українським військовим пропонують виплачувати премії за контракт ЗСУ та знищену ворожу техніку

Українські військові на танку. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні готують новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мотивації військової служби". Згідно з ним українським воїнам пропонують виплачувати премії за підписання контракту із Збройними силами, а також нараховувати грошові винагороди за нищену російську техніку. Кожен тип військової техніки має свою оцінку і відповідне грошове заохочення для бійців.

Про це повідомив секретар Комітету з питань оборони, нацбезпеки та розвідки Верховної Ради Роман Костенко у Facebook.

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Грошові винагороди для військових за підписання контракту з ЗСУ

За словами Костенка, Міноборони та ЗСУ підтримали новий законопроєкт. Відтак військовим пропонується видати разову премію, які після 24 лютого 2022 року уклали або продовжили контракт із ЗСУ на строк не менше 3 років або до закінчення дії воєнного стану.

"Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих — до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. В центрі уваги — безпосередні учасники бойових дій", — зауважив Костенко.

Військові зможуть отримати такі премії:

солдати — 120 тис. гривень;

сержанти та старшини — 160 тис. грн;

офіцери — 200 тис. грн.

Інфографіка виплат для ЗСУ. Джерело: Роман Костенко

Крім того, воїнам, які мають проблеми зі здоров'ям або хочуть звільнитися з служби за сімейними обставинами, але при цьому продовжили контракт, будуть щомісячно доплачувати по 10 тис. грн.

Варто зазначити, що в Росії також існує подібна практика. Кожен військовий там отримує винагороду у розмірі 195 тис. рублів (близько 2100 доларів) за укладання контракту про службу.

Премії військовим за знищення техніки РФ

Воїни можуть отримати такі грошові винагороди за ліквідацію військової техніки Росії:

танк — 200-370 тис. грн;

САУ/РСЗВ — 200-370 тис. грн;

БМД, БТР, БМП, командно-штабна машина, артилерійська система — 30-100 тис. грн;

інші бронеавтомобілі чи вантажні автомобілі — 10-30 тис. грн;

ЗРК — 200-370 тис. грн;

радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тис. грн;

засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тис. грн;

засіб РЕБ — 30-150 тис. грн;

БпЛА розвідувального чи ударного типу — 30-100 тис. грн;

крилата та балістична ракета — 100 тис. грн;

військовий літак — 500 тис. грн;

військовий вертоліт — 300 тис. грн;

комплекс далекого візуального спостереження — 30 тис. грн;

військовий корабель — 300-500 тис. грн;

засоби РЕР — 30-100 тис. грн.

Інфографіка виплат для ЗСУ. Джерело: Роман Костенко

Інфографіка виплат для ЗСУ. Джерело: Роман Костенко

Інфографіка виплат для ЗСУ. Джерело: Роман Костенко

Скриншот допису Костенка

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков порівняв переваги мобілізації та служби за контрактом. Військком вважає, що різниця незначна, однак контракт має свої позитивні сторони.

Додамо, законопроєкт про мобілізацію наразі розглядається Комітетом оборони. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, що лише десять народних обранців подали близько 2500 тисяч правок до документа.