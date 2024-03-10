В "Азове" назвали цифру военнопленных защитников Мариуполя
В настоящее время 900 бойцов "Азова" до сих пор находятся в российском плену. Для России азовцы являются важным ресурсом, ведь те знают, что могут просить за их возвращение высокую цену.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Почему Россия не обменивает азовцев
На сегодняшний день цифры по военнопленным, которые до сих пор находятся в российском плену, следующие: всего из Мариупольского гарнизона — это 1700 человек. Из них 900 — из "Азова".
"Азов" очень символичен для России. Российская пропаганда атакует его со всех сторон с 2014 года. Для них он является особым подразделением. Это ведь мотивированные добровольцы, с которыми Россия не может ни договориться, ни сломать. Поэтому цена, так сказать, в обменах азовцев, очень высокая", — рассказала Юлия Федосюк.
Россияне знают, что могут потребовать обменять "азовцев" на своих высококвалифицированных военных, например пилотов. Потому так долго длится возвращение наших бойцов домой.
Поэтому Украине необходимо объединить международное общество в коалицию, которая будет оказывать давление на Москву и поможет вернуть Мариупольский гарнизон.
"Поэтому сейчас у нас политика мудрой огласки. Но мы не обвиняем государство, понимаем, что оно делает все, что в его силах. Главной проблемой является Российская Федерация, не соблюдающая Женевские конвенции и договоренности", — сообщила глава Ассоциации.
Следует также отметить, что Мариупольский гарнизон не поднимал белый флаг во время выхода. Это была договоренность и приказ Генштаба с нашей стороны после тяжелых переговоров с Россией.
Напомним, бойцов полка "Азов" не обменивали уже более полугода.
Также отметим, что в воскресенье, 3 марта, в Киеве прошла масштабная акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов".
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