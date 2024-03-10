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В "Азові" назвали цифру військовополонених захисників Маріуполя

10 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В "Азові" назвали цифру військовополонених захисників Маріуполя
Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі". Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Наразі 900 бійців "Азову" досі перебувають у російському полоні. Для Росії азовці є важливим ресурсом, адже ті знають, що можуть просити за їхнє повернення високу ціну. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

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На сьогодні цифри щодо військовополонених, які досі перебувають у російському полоні, наступні: загалом з Маріупольського гарнізону — це 1700 людей. З них 900 — з "Азову".

"Азов" є дуже символічним для Росії. Російська пропаганда атакує його з усіх боків ще з 2014 року. Для них він є дуже особливим підрозділом. Адже це вмотивовані добровольці, з якими Росія не може ні домовитись, ні зламати. Тому ціна, так би мовити, в обмінах азовців, є дуже висока", — Юлія Федосюк.

В "Азові" назвали цифру військовополонених захисників Маріуполя - фото 1
Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк. Фото: скріншот

Росіяни знають, що можуть вимагати обміняти "азовців" на своїх висококваліфікованих військових, приміром на пілотів. Тому так довго триває повернення наших бійців додому. 

Тож Україні необхідно обʼєднати міжнародне товариство в коаліцію, що тиснутиме на Москву та допоможе повернути Маріупольський гарнізон.

"Тому зараз у нас політика мудрого розголосу. Але ми не звинувачуємо державу, розуміємо, що вона робить все, що в її силах. Головною проблемою є Російська Федерація, яка не дотримується Женевських конвенцій та домовленостей", — повідомила голова Асоціації. 

Варто також зазначити, що Маріупольський гарнізон не піднімав білого прапору під час виходу. Це була домовленість та наказ Генштабу з нашого боку після важких переговорів з Росією. 

Нагадаємо, бійців полку "Азов" не обмінювали вже понад пів року

Також зазначимо, що в неділю, 3 березня, у Києві пройшла масштабна акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов".

війна
військові
полонені
полк "Азов"
Росія

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