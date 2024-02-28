В ГУР прокомментировали обращение Приднестровья к России

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: PAP

Обращение так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" в Российскую Федерацию о защите от Молдовы не было тем результатом , которого ждал Кремль. Политические и информационные рычаги государства-агрессора не выполнили своего предназначения.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью РБК-Украина в среду, 28 февраля.

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Юсов напомнил, что слухи о просьбе "ПМР" в Россию по присоединению не подтвердились, как об этом ранее заявляли в ГУР.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные — потерпели поражение", — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР отметил, что активная кампания по дезинформации о планах Приднестровья просить российского диктатора Владимира Путина о присоединении к РФ свидетельствует о том, что "была заинтересована сторона".

"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона", — добавил Юсов.

Он также отметил, что депутаты Приднестровья обратились и в европейские институты. Юсов отметил, что это было сделано "в многовекторном стиле" и является "красноречивым фактом".

Ранее мы сообщали, что непризнанное Приднестровье обратилось в Российскую Федерацию за помощью в связи с "экономической блокадой" региона, которую якобы ввела Молдова. Формулировка о "помощи" довольно размыта, также о каком-то присоединении к России речь не идет.

Также ситуацию в Приднестровье прокомментировала и представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.