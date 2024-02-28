В ГУР прокоментували звернення Придністров'я до Росії

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: PAP

Звернення так званої "Придністровської Молдавської Республіки" до Російської Федерації про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль. Політичні та інформаційні важелі держави-агресорки не виконали свого призначення.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв'ю РБК-Україна у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Росія не досягла успіху у Придністров'ї

Юсов нагадав, що чутки про прохання "ПМР" до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні — зазнали поразки", — наголосив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо планів Придністров'я просити російського диктатора Володимира Путіна про приєднання до РФ свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".

"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона", — додав Юсов.

Він також зазначив, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Юсов зазначив, що це було зроблено "у багатовекторному стилі" і є "красномовним фактом".

Раніше ми повідомляли, що невизнане Придністров'я звернулося до Російської Федерації за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Формулювання про "допомогу" доволі розмиті, також про якесь приєднання до Росії не йдеться.

Також ситуацію в Придністров'ї прокоментувала й речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.