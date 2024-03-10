В Мариуполе оккупанты проводят досрочные выборы президента РФ

Избирательный ящик в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики и коллаборанты приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах в Российской Федерации. Оно пройдет с 10 по 14 марта.

Об этом сообщили РосСМИ.

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Российские оккупанты размещают урны для голосования прямо на улицах. они призывают, а если не выходит, то принуждают прохожих подходить и голосовать. здесь же на месте им выдают бюллетени.

Кабинок для голосования нет, поэтому оккупанты и их сообщники видят, где именно ставит галочку избиратель.

Для того чтобы реализовать свои намерения и продемонстрировать якобы "лояльность" к оккупантам со стороны жителей временно оккупированных территорий Украины, агитаторы обходят квартиры украинцев. Обычно их сопровождают военнослужащие русской оккупационной армии, чтобы в случае чего принудить людей к голосованию силой.

В местных оккупационных избиркомах постоянно заявляют о том, что явка на выборах на ВТО превышает 90%. о готовности идти на выборы якобы 92,4% населения.

Выборы президента в РФ

На сегодняшний день поддержка российского диктатора Владимира Путина среди населения РФ составляет всего 30-40%.

Несмотря на ведение Путиным "самой большой за последние 70 лет в Европе незаконной агрессивной войны", в рейтинге российского лидера фиксируется "существенная слабость".

Главная проблема Путина состоит в необходимости формальной легитимности для утверждения своих властных амбиций. для этого ему необходима разгромная "победа" на выборах, поэтому он будет прилагать все усилия. В частности, он отстранил от выборов авторитетного оппозиционного политика Бориса Надеждина, не поддерживающего войны против Украины.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Ранее мы сообщали, что в Новой Каховке к людям приходят домой и настойчиво заставляют идти на выборы.

Напомним, во временно оккупированном Скадовске разрешили принимать участие в выборах даже с украинским паспортом.