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В Маріуполі окупанти проводять дострокові вибори президента РФ

10 березня 2024 20:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Маріуполі окупанти проводять дострокові вибори президента РФ
Виборча скринька у РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники та колаборанти розпочали проведення дострокового голосування на президентських виборах у Російській Федерації. Воно пройде з 10 до 14 березня.

Про це повідомили росЗМІ.

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Російські окупанти розміщують урни для голосування прямісінько на вулицях. вони закликають, а якщо не виходить, то примушують, перехожих підходити і голосувати. тут же на місці їм видають бюлетені. 

Кабінок для голосування нема, тому окупанти та їх спільники бачать, де саме ставить галочку виборець.

Для того, щоб реалізувати свої наміри і продемонструвати нібито "лояльність" до окупантів з боку мешканців тимчасово окупованих територій України, агітатори обходять квартири українців. Зазвичай їх супроводжують військовослужбовці російської окупаційної армії, щоб у разі чого змусити людей до голосування силою.

У місцевих окупаційних виборчкомах постійно заявляють про те, що явка на виборах на ТОТ перевищує 90%. про готовність йти на вибори нібито 92,4 % населення.

Вибори президента у РФ

На сьогоднішній день підтримка російського диктатора Володимира Путіна серед населення РФ становить лише 30-40%.

Не зважаючи на ведення Путіним "найбільшої за останні 70 років у Європі незаконної агресивної війни", у рейтингу російського лідера фіксується "суттєва слабкість".

Головна проблема Путіна полягає у необхідності формальної легітимності для утвердження своїх владних амбіцій. для цього йому необхідна розгромна "перемога" на виборах, тож він докладатиме всіх зусиль. Зокрема, він усунув від виборів авторитетного опозиційного політика Бориса Надєждіна, який не підтримує війни проти України.

Вибори президента Росії пройдуть 15-17 березня.

Раніше ми повідомляли, що у Новій Каховці до людей приходять додому і наполегливо змушують йти на вибори. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську дозволили приймати участь у виборах навіть з українським паспортом.

володимир путін
вибори
Маріуполь
Україна
Росія

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