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В Минобороны воруют миллиарды на закупки продовольствия для ВСУ — расследование

18 марта 2024 14:40
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Бригадир София
редактор
В Минобороны воруют миллиарды на закупки продовольствия для ВСУ — расследование
Военный забирает обед в столовой. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине существуют серьезные проблемы с коррупцией в секторе военных закупок. Установлено, что цены на продовольствие для военных часто превышают вдвое рыночные.

Об этом сообщило издание Kyiv Post в воскресенье, 17 марта.

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Прозрачность тендеров часто подвергается сомнению, поскольку победу часто одерживают подозрительные посреднические фирмы, что затрудняет мониторинг финансовых операций.

Исследование показывает, что коррупционные потери в системе могут достигать 25-30% от общего оборота, который составляет около 50 миллиардов гривен. Журналист Юрий Николов отмечает, что из-за завышенных цен возможна переплата около 10 миллиардов гривен.

Анализ закупочного плана Министерства обороны установил, что оптовые цены на мясо установлены в два раза выше рыночных, а цены на овощи увеличены на 20%. Отсутствие возможности для контролирующих органов проверить контракты способствует коррупции. Государственные тендеры часто выигрывают компании, которые затем покупают продукцию у производителей для снабжения военными.

Основные факторы коррупции

Эксперты выделили три фактора, способствующих коррупции в Министерстве обороны Украины:

  • Установлена суточная норма питания в 109 гривен на солдата, что не обеспечивает адекватного контроля качества и объема закупок.
  • Нехватка эффективного надзора и отсутствие прозрачности реальных потребностей военных.
  • Единый каталог продукции для армии, ограничивающий возможность непосредственных поставок от производителей, способствуя посредничеству.

Татьяна Николаенко из Антикоррупционного совета при Минобороны отмечает, что производители часто продают товары по заниженным ценам, тогда как посредники получают значительные доходы, что приводит к коррупции и неэффективности в системе закупок.

Напомним, что НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце.

Ранее мы писали, что суд признал Александра Дубинского виновным в коррупционном правонарушении.

Минобороны
коррупция
Украина
военные

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