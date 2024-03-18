В Міноборони крадуть мільярди на закупівлі продовольства для ЗСУ — розслідування

Військовий забирає обід у їдальні. Фото: УНІАН

В Україні існують серйозні проблеми з корупцією у секторі військових закупівель. Встановлено, що ціни на продовольство для військових часто перевищують ринкові вдвічі.

Про це повідомило видання Kyiv Post у неділю, 17 березня.

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Прозорість тендерів часто піддається сумніву, оскільки перемогу здебільшого отримують підозрілі посередницькі фірми, що ускладнює моніторинг фінансових операцій.

Дослідження, показує, що корупційні втрати в системі можуть досягати 25-30% від загального обігу, який становить близько 50 мільярдів гривень. Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що через завищені ціни можлива переплата близько 10 мільярдів гривень.

Аналіз закупівельного плану Міністерства оборони виявив, що оптові ціни на м’ясо встановлені в два рази вищі за ринкові, а ціни на овочі збільшені на 20%. Відсутність можливості для контролюючих органів перевірити контракти сприяє корупції. Державні тендери часто виграють компанії, які потім купують продукцію у виробників для постачання військовим.

Основні чинники корупції

Експерти виокремили три чинники, що сприяють корупції в Міністерстві оборони України:

Встановлена добова норма харчування в 109 гривень на солдата, що не забезпечує адекватного контролю за якістю та обсягом закупівель.

Брак ефективного нагляду та відсутність прозорості щодо реальних потреб військових.

Єдиний каталог продукції для армії, який обмежує можливість безпосередніх поставок від виробників, сприяючи посередництву.

Тетяна Ніколаєнко з Антикорупційної ради при Міноборони зазначає, що виробники часто продають товари за заниженими цінами, тоді як посередники отримують значні прибутки, що призводить до корупції та неефективності в системі закупівель.

Нагадаємо, що НАБУ викрило корупційну схему в Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що суд визнав Олександра Дубінського винним у корупційному правопорушенні.