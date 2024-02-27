Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В обход Крымского моста — Россия строит железную дорогу из Мариуполя в Крым arrow

В обход Крымского моста — Россия строит железную дорогу из Мариуполя в Крым

27 февраля 2024 10:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В обход Крымского моста — Россия строит железную дорогу из Мариуполя в Крым
Строительство железной дороги из Мариуполя в Крым. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя в Крым, в обход Крымского моста. Оккупанты планируют соединить Ростов-на-Дону с полуостровом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и пресс-служба Центра журналистских расследований во вторник, 27 февраля.

Россияне строят железную дорогу в Крым

Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя, с помощью которой запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

null
Схематическое изображение новой железной дороги из Ростова в Крым (зеленым обозначены существующие пути). Фото: ЦЖР

Журналисты предположили, где новые пути будут пересекать временно оккупированные территории на юге:

  • работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) не прекращались на протяжении всего 2023 года. Приблизительно в начале 2024 года Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по новому железнодорожному мосту в районе села Гранитное, притормозив темп работ;
  • строительство на Западной ветке (Мариуполь — Бердянск — Акимовка) россияне начали в первом квартале 2024 года. В частности, село Осипенко, равноудаленное от двух портовых городов, станет узловой станцией вместе с военным полигоном вблизи села Новопетровка, который российские военные активно используют как для тренировок, так и для дислокации личного состава.
null
Восточная окраина с. Осипенко и полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского р-на. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

"Из этих "узлов" к востоку могут тянуться два пути. Один — вдоль сухопутного коридора, а в нескольких километрах в Мариуполь будет возвращаться на север, где, минуя село Никольское, соединится с существующей железной дорогой в районе села Кальчик (приблизительно в 10 км от Мариуполя). Вторая — с полигона вдоль побережья Азовского моря по маршруту Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя", — говорится в сообщении Центра журналистских расследований.

null
Участки с признаками строительства железной дороги вблизи с. Бердянское, между с. Урзуф и Юрьевка. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

Россияне планируют соединить Бердянск с Мариуполем по железной дороге в районе станции с. Трояны, находящийся около 20 км северо-западнее города.

null
Окрестности поселков Трояны, Новопавловка и Болгарка Бердянского р-на. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

Отмечается, что новая железная дорога может быть присоединена к действующей "Бердянск — Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка.

"В Бердянском районе есть еще один вероятный участок: Елизаветовка — Софиевка — Николаевка — Бердянское. Однако этот маршрут пересекает река Берда, поэтому без строительства нового железнодорожного моста его реализация невозможна", — говорят журналисты.

null
Схематическое изображение новой железной дороги на Юге Украины на основе мониторинга ЦЖР. Зеленым цветом обозначены существующие пути.

В то же время Андрющенко опубликовал видео проложенных шпал на перегоне от Иловайска до Гранитного.

"В случае неуспеха с мостом возле Гранитного, россияне пойдут по более сложному пути прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там… врежутся в железную дорогу Мариуполь — Волноваха — Донецк", — отметил он.

Напомним, оккупанты начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым из-за оккупированной части Запорожской области в ноябре. Оккупанты планируют этим сообщением вывозить зерно, металлолом и полезные ископаемые.

Добавим, в начале февраля партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области, по которой россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.

Крым
Мариуполь
строительство
оккупация
война в Украине
железная дорога
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме