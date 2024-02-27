В обход Крымского моста — Россия строит железную дорогу из Мариуполя в Крым

Строительство железной дороги из Мариуполя в Крым. Фото: скриншот с видео

Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя в Крым, в обход Крымского моста. Оккупанты планируют соединить Ростов-на-Дону с полуостровом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и пресс-служба Центра журналистских расследований во вторник, 27 февраля.

Россияне строят железную дорогу в Крым

Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя, с помощью которой запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

Схематическое изображение новой железной дороги из Ростова в Крым (зеленым обозначены существующие пути). Фото: ЦЖР

Журналисты предположили, где новые пути будут пересекать временно оккупированные территории на юге:

работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) не прекращались на протяжении всего 2023 года. Приблизительно в начале 2024 года Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по новому железнодорожному мосту в районе села Гранитное, притормозив темп работ;

строительство на Западной ветке (Мариуполь — Бердянск — Акимовка) россияне начали в первом квартале 2024 года. В частности, село Осипенко, равноудаленное от двух портовых городов, станет узловой станцией вместе с военным полигоном вблизи села Новопетровка, который российские военные активно используют как для тренировок, так и для дислокации личного состава.

Восточная окраина с. Осипенко и полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского р-на. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

"Из этих "узлов" к востоку могут тянуться два пути. Один — вдоль сухопутного коридора, а в нескольких километрах в Мариуполь будет возвращаться на север, где, минуя село Никольское, соединится с существующей железной дорогой в районе села Кальчик (приблизительно в 10 км от Мариуполя). Вторая — с полигона вдоль побережья Азовского моря по маршруту Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя", — говорится в сообщении Центра журналистских расследований.

Участки с признаками строительства железной дороги вблизи с. Бердянское, между с. Урзуф и Юрьевка. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

Россияне планируют соединить Бердянск с Мариуполем по железной дороге в районе станции с. Трояны, находящийся около 20 км северо-западнее города.

Окрестности поселков Трояны, Новопавловка и Болгарка Бердянского р-на. 25.02.2024 г. Фото: ЦЖР

Отмечается, что новая железная дорога может быть присоединена к действующей "Бердянск — Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка.

"В Бердянском районе есть еще один вероятный участок: Елизаветовка — Софиевка — Николаевка — Бердянское. Однако этот маршрут пересекает река Берда, поэтому без строительства нового железнодорожного моста его реализация невозможна", — говорят журналисты.

Схематическое изображение новой железной дороги на Юге Украины на основе мониторинга ЦЖР. Зеленым цветом обозначены существующие пути.

В то же время Андрющенко опубликовал видео проложенных шпал на перегоне от Иловайска до Гранитного.

"В случае неуспеха с мостом возле Гранитного, россияне пойдут по более сложному пути прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там… врежутся в железную дорогу Мариуполь — Волноваха — Донецк", — отметил он.

Напомним, оккупанты начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым из-за оккупированной части Запорожской области в ноябре. Оккупанты планируют этим сообщением вывозить зерно, металлолом и полезные ископаемые.

Добавим, в начале февраля партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области, по которой россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.