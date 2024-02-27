В обхід Кримського мосту — Росія будує залізницю з Маріуполя до Криму

Будівництво залізниці з Маріуполя до Криму. Фото: скриншот з відео

Росія почала будувати нову залізницю з Маріуполя до Криму, в обхід Кримського мосту. Окупанти планують з’єднати Ростов-на-Дону з півостровом через окуповані території Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та пресслужба Центру журналістських розслідувань у вівторок, 27 лютого.

Росіяни будують залізницю до Криму

Росія почала будувати нову залізницю з Маріуполя, за допомогою якої запланувала з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької й Запорізької областей.

Схематичне зображення нової залізниці з Ростова у Крим (зеленим позначені існуючі колії). Фото: ЦЖР

Журналісти припустили, де саме нові колії перетинатимуть тимчасово окуповані території на півдні:

роботи на умовній Східній гілці (Ростов — Таганрог — Маріуполь) не припинялися впродовж усього 2023 року. Приблизно на початку 2024 року Сили оборони України завдали кілька ударів по новому залізничному мосту в районі села Гранітне, пригальмувавши темп робіт;

будівництво на Західній гілці (Маріуполь — Бердянськ — Якимівка) росіяни розпочали у першому кварталі 2024 року. Зокрема, село Осипенко, рівновіддалене від двох портових міст, стане вузловою станцією, разом із воєнним полігоном поблизу села Новопетрівка, який російські військові активно використовують як для тренувань, так і для дислокації особового складу.

Східна околиця с. Осипенко та полігон між с. Новопетрівка і с. Куликівське Бердянського р-ну. 25.02.2024 р. Фото: ЦЖР

"З цих "вузлів" на схід можуть тягнутися дві колії. Одна — вздовж сухопутного коридору, а за кілька кілометрів до Маріуполя повертатиме на північ, де, оминаючи с. Нікольське, зєднається з наявною залізницею в районі с. Кальчик (приблизно 10 км від Маріуполя). Друга — з полігону вздовж узбережжя Азовського моря за маршрутом Новопетрівка — Куликівське — Урзуф — Юр’ївка — Ялта — Азовське — морський порт Маріуполя", — йдеться у повідомленні Центру журналістських розслідувань.

Ділянки з ознаками будівництва залізниці поблизу с. Бердянське, між с. Урзуф та Юр’ївка. 25.02.2024 р. Фото: ЦЖР

Росіяни планують з'єднати Бердянськ з Маріуполем залізницею у районі станції с. Трояни, що розташована близько за 20 км на північний захід від міста.

Околиці селищ Трояни, Новопавлівка та Болгарка Бердянського р-ну. 25.02.2024 р. Фото: ЦЖР

Зазначається, що нову залізницю можуть приєднати до наявної "Бердянськ — Токмак" в районі станції Єлизаветівка та Нельгівка.

"У Бердянському районі є ще одна ймовірна ділянка: Єлизаветівка — Софіївка — Миколаївка — Бердянське. Проте, цей маршрут перетинає річка Берда, тож без будівництва нового залізничного моста його реалізація неможлива", — кажуть журналісти.

Схематичне зображення нової залізниці на Півдні України на основі моніторингу ЦЖР. Зеленим кольором позначено робочі колії.

Водночас радник Андрющенко опублікував відео прокладених шпал на перегоні від Іловайська до Гранітного.

"В разі неуспіху з мостом біля Гранітного, росіяни підуть складнішим шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь, а там… вріжуться в залізницю Маріуполь — Волноваха — Донецьк", — зазначив він.

Нагадаємо, окупанти почали будувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через окуповану частину Запорізької області у листопаді. Окупанти планують цим сполученням вивозити зерно, металобрухт та корисні копалини.

Додамо, на початку лютого партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області, якою росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.