В ОВА заявили о прилете в Хмельницкой области
В Хмельницкой областной военной администрации заявили, что российские захватчики ударили по региону в пятницу, 22 марта. Таким образом просят соблюдать информационную тишину.
Об этом пресс-служба Хмельницкой ОВА сообщает в Telegram.
Ракетный удар по Хмельницкой области 22 марта
"Враг в очередной раз нанес удар по Хмельнитчине. Просим до отбоя тревоги оставаться в укрытиях", — отметили в администрации.
Там призвали сохранять информационную тишину и добавили, что детали будут сообщены позже.
В свою очередь мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что есть жертвы и повреждения объектов инфраструктуры и домов в результате атаки РФ.
"У нас есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданских. Детали позже", — отметил городской голова.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на пятницу, 22 марта, атаковали Украину ракетами. По всем областям прокатилась масштабная воздушная тревога.
Также мы сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам местных, в нескольких населенных пунктах были перебои со светом.
Читайте Новини.LIVE!