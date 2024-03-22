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В ОВА заявили о прилете в Хмельницкой области

22 марта 2024 07:17
обновлено: 07:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ОВА заявили о прилете в Хмельницкой области
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Хмельницкой областной военной администрации заявили, что российские захватчики ударили по региону в пятницу, 22 марта. Таким образом просят соблюдать информационную тишину.

Об этом пресс-служба Хмельницкой ОВА сообщает в Telegram.

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Ракетный удар по Хмельницкой области 22 марта

"Враг в очередной раз нанес удар по Хмельнитчине. Просим до отбоя тревоги оставаться в укрытиях", — отметили в администрации.

Там призвали сохранять информационную тишину и добавили, что детали будут сообщены позже.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Хмельницкая ОГА (ОВА)"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Хмельницкая ОГА (ОВА)"

В свою очередь мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что есть жертвы и повреждения объектов инфраструктуры и домов в результате атаки РФ.

"У нас есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданских. Детали позже", — отметил городской голова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Хмельницкого Александра Симчишина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Хмельницкого Александра Симчишина

Напомним, что российские оккупанты в ночь на пятницу, 22 марта, атаковали Украину ракетами. По всем областям прокатилась масштабная воздушная тревога.

Также мы сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам местных, в нескольких населенных пунктах были перебои со светом.

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