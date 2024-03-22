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В ОВА заявили про приліт у Хмельницькій області

22 березня 2024 07:17
оновлено: 07:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ОВА заявили про приліт у Хмельницькій області
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили, що російські загарбники ударили по регіону в п'ятницю, 22 березня. Таким чином просять дотримуватись інформаційної тиші.

Про це пресслужба Хмельницької ОВА повідомляє в Telegram.

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"Ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Просимо до відбою тривоги залишатися в укриттях", — зазначили в адміністрації.

Там закликали зберігати інформаційну тишу та додали, що деталі повідомлять пізніше.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Хмельницька ОДА (ОВА)"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Хмельницька ОДА (ОВА)"

Своєю чергою мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що є жертви та пошкодження обʼєктів інфраструктури й будинків в результаті атаки РФ.

"Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних. Деталі згодом", — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Хмельницького Олександра Симчишина
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Хмельницького Олександра Симчишина

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти п'ятниці, 22 березня, атакували Україну ракетами. По всіх областях прокотилася масштабна повітряна тривога.

Також ми повідомляли про вибухи в Хмельницькій області. Згідно зі словами місцевих, в кількох населених пунктах були перебої зі світлом.

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