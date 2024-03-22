В ОВА заявили про приліт у Хмельницькій області
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили, що російські загарбники ударили по регіону в п'ятницю, 22 березня. Таким чином просять дотримуватись інформаційної тиші.
Про це пресслужба Хмельницької ОВА повідомляє в Telegram.
Ракетний удар по Хмельницькій області 22 березня
"Ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Просимо до відбою тривоги залишатися в укриттях", — зазначили в адміністрації.
Там закликали зберігати інформаційну тишу та додали, що деталі повідомлять пізніше.
Своєю чергою мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що є жертви та пошкодження обʼєктів інфраструктури й будинків в результаті атаки РФ.
"Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних. Деталі згодом", — зазначив міський голова.
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти п'ятниці, 22 березня, атакували Україну ракетами. По всіх областях прокотилася масштабна повітряна тривога.
Також ми повідомляли про вибухи в Хмельницькій області. Згідно зі словами місцевих, в кількох населених пунктах були перебої зі світлом.
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