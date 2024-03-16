Взрывы в Украине сейчас 16 марта – что известно

В Украине раздается воздушная тревога — где существует угроза
Воздушная тревога в Украине в субботу, 16 марта, была объявлена в 05.04. Она прозвучала из-за угрозы применения русскими оккупантами баллистического вооружения.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 16 марта
"Угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых пибликов, тревога была объявлена в шести областях.
А именно:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Черкасской,
- Кировоградский,
- Луганский.
Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по деревне Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.
Добавим, в ночь на 15 марта российские кафиры пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
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