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В Украине раздается воздушная тревога — где существует угроза

16 марта 2024 05:12
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Украине сейчас 16 марта – что известно
Взрыв в городе. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в субботу, 16 марта, была объявлена в 05.04. Она прозвучала из-за угрозы применения русскими оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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"Угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых пибликов, тревога была объявлена в шести областях.

А именно:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Черкасской,
  • Кировоградский,
  • Луганский.
В Украине раздается воздушная тревога — где существует угроза - фото 1
Карта тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по деревне Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Добавим, в ночь на 15 марта российские кафиры пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

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