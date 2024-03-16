Взрывы в Украине сейчас 16 марта – что известно

Взрыв в городе. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине в субботу, 16 марта, была объявлена в 05.04. Она прозвучала из-за угрозы применения русскими оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога 16 марта

"Угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых пибликов, тревога была объявлена в шести областях.

А именно:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Черкасской,

Кировоградский,

Луганский.

Карта тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по деревне Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Добавим, в ночь на 15 марта российские кафиры пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.