Вибухи в Україні зараз 16 березня - що відомо

Вибух у місті. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у суботу, 16 березня, була оголошена о 05:04. Вона пролунала через загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомили моніторингові канали.

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"Загроза застосування балістики", — йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових пібліків, тривогу було оголошено у шести областях.

А саме:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Черкаській,

Кіровогорадській,

Луганській.

Карта тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня росіяни завдали удару по селі Долинка у Запорізькій області. Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.

Додамо, в ніч проти 15 березня російські окупанти намагалися атакувати Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Сили ППО знищили усі повітряні цілі.