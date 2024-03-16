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В Україні лунає повітряна тривога — де існує загроза

16 березня 2024 05:12
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Україні зараз 16 березня - що відомо
Вибух у місті. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у суботу, 16 березня, була оголошена о 05:04. Вона пролунала через загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Про це повідомили моніторингові канали.

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"Загроза застосування балістики", — йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових пібліків, тривогу було оголошено у шести областях.

А саме:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Черкаській,
  • Кіровогорадській,
  • Луганській.
В Україні лунає повітряна тривога — де існує загроза - фото 1
Карта тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня росіяни завдали удару по селі Долинка у Запорізькій області.  Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.

Додамо, в ніч проти 15 березня російські окупанти намагалися атакувати Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Сили ППО знищили усі повітряні цілі.

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повітряна тривога
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