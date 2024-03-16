Вибухи в Україні зараз 16 березня - що відомо

В Україні лунає повітряна тривога — де існує загроза
Повітряна тривога в Україні у суботу, 16 березня, була оголошена о 05:04. Вона пролунала через загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння.
Про це повідомили моніторингові канали.
Повітряна тривога 16 березня
"Загроза застосування балістики", — йдеться в повідомленні.
За даними моніторингових пібліків, тривогу було оголошено у шести областях.
А саме:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Черкаській,
- Кіровогорадській,
- Луганській.
Нагадаємо, 15 березня росіяни завдали удару по селі Долинка у Запорізькій області. Унаслідок артилерійського обстрілу з боку ворожих сил загинула літня жінка.
Додамо, в ніч проти 15 березня російські окупанти намагалися атакувати Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Сили ППО знищили усі повітряні цілі.
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