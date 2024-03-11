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В Украине раздается воздушная тревога — в какой опасности области

11 марта 2024 11:48
обновлено: 11:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 11 марта
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: ОК "Юг"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине объявлена во вторник, 11 марта. Регионы находятся под угрозой баллистических обстрелов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 11 марта

В Украине в очередной раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Россияне пытаются нанести удар по областям баллистическим вооружением.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Полтавская;
  • Донецкая;
  • Запорожская
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Винницкая;
  • Одесская.
Карта воздушных тревог 11 марта
Карта воздушных тревог 11 марта

Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Также 11 марта россияне атаковали Никополь. В результате удара были повреждены шесть частных домов, три хозяйственные постройки.

война
Украина
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