В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 11 марта

В Украине раздается воздушная тревога — в какой опасности области
Воздушная тревога в Украине объявлена во вторник, 11 марта. Регионы находятся под угрозой баллистических обстрелов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 11 марта
В Украине в очередной раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Россияне пытаются нанести удар по областям баллистическим вооружением.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Донецкая;
- Запорожская
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Винницкая;
- Одесская.
Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки.
Также 11 марта россияне атаковали Никополь. В результате удара были повреждены шесть частных домов, три хозяйственные постройки.
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