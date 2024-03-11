В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 11 марта

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: ОК "Юг"

Воздушная тревога в Украине объявлена во вторник, 11 марта. Регионы находятся под угрозой баллистических обстрелов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 11 марта

В Украине в очередной раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Россияне пытаются нанести удар по областям баллистическим вооружением.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Сумская;

Харьковская;

Полтавская;

Донецкая;

Запорожская

Днепропетровская;

Кировоградская;

Черкасская;

Винницкая;

Одесская.

Карта воздушных тревог 11 марта

Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Также 11 марта россияне атаковали Никополь. В результате удара были повреждены шесть частных домов, три хозяйственные постройки.