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В Україні лунає повітряна тривога — в якій небезпеці області

11 березня 2024 11:48
оновлено: 11:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 11 березня
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: ОК "Південь"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні оголошена у вівторок, 11 березня. Регіони перебувають під загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні вчергове за день лунає сигнал повітряної тривоги. Росіяни намагаються завдати удару по областях балістичним озброєнням.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Донецька;
  • Запорізька
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Вінницька;
  • Одеська.
Мапа повітряних тривог 11 березня
Мапа повітряних тривог 11 березня

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди.

Також 11 березня росіяни атакували Нікополь. Внаслідок удару були пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди. 

війна
Україна
обстріли
повітряна тривога
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атака

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