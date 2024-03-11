В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 11 березня

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: ОК "Південь"

Повітряна тривога в Україні оголошена у вівторок, 11 березня. Регіони перебувають під загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 11 березня

В Україні вчергове за день лунає сигнал повітряної тривоги. Росіяни намагаються завдати удару по областях балістичним озброєнням.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Донецька;

Запорізька

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Вінницька;

Одеська.

Мапа повітряних тривог 11 березня

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди.

Також 11 березня росіяни атакували Нікополь. Внаслідок удару були пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди.