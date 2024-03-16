В Украине объявлена воздушная тревога 16 марта

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги — какие области в опасности
Воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 16 марта. Ряд восточных и северных регионов находятся под опасностью баллистического обстрела.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 16 марта
В Украине сейчас объявлена воздушная тревога из-за пуска россиянами ракет. Как указывают Воздушные силы, существует угроза баллистики из Белгородской области РФ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской.
Обновлено 16:05. По данным мониторинговых телеграм-каналов в Харьковской области прогремели первые взрывы.
Напомним, 16 марта в Харьковской области прогремели мощные взрывы. В результате ракетного обстрела два пострадавших и значительные разрушения.
Кроме того, 15 марта Россия атаковала Харьковскую область ударными дронами. За сутки оккупанты обстреливали 15 населенных пунктов области.
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