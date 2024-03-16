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В Украине раздается сигнал воздушной тревоги — какие области в опасности

16 марта 2024 16:04
обновлено: 16:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 16 марта
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 16 марта. Ряд восточных и северных регионов находятся под опасностью баллистического обстрела.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 16 марта

В Украине сейчас объявлена воздушная тревога из-за пуска россиянами ракет. Как указывают Воздушные силы, существует угроза баллистики из Белгородской области РФ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской.
Карта воздушных тревог 16 марта
Карта воздушных тревог 16 марта

Обновлено 16:05. По данным мониторинговых телеграм-каналов в Харьковской области прогремели первые взрывы.

Скриншот сообщения Монитор
Скриншот сообщения Монитор

Напомним, 16 марта в Харьковской области прогремели мощные взрывы. В результате ракетного обстрела два пострадавших и значительные разрушения.

Кроме того, 15 марта Россия атаковала Харьковскую область ударными дронами. За сутки оккупанты обстреливали 15 населенных пунктов области.

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