В Украине объявлена воздушная тревога 16 марта

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 16 марта. Ряд восточных и северных регионов находятся под опасностью баллистического обстрела.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 16 марта

В Украине сейчас объявлена воздушная тревога из-за пуска россиянами ракет. Как указывают Воздушные силы, существует угроза баллистики из Белгородской области РФ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской.

Карта воздушных тревог 16 марта

Обновлено 16:05. По данным мониторинговых телеграм-каналов в Харьковской области прогремели первые взрывы.

Скриншот сообщения Монитор

Напомним, 16 марта в Харьковской области прогремели мощные взрывы. В результате ракетного обстрела два пострадавших и значительные разрушения.

Кроме того, 15 марта Россия атаковала Харьковскую область ударными дронами. За сутки оккупанты обстреливали 15 населенных пунктов области.