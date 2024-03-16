В Україні оголошено повітряну тривогу 16 березня

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 16 березня. Низка східних та північних регіонів перебуває під загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні зараз оголошено повітряну тривогу через пуск росіянами ракет. Як зазначають Повітряні сили, існує загроза балістики з Бєлгородської області РФ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог 16 березня

Оновлено 16:05. За даними моніторингових телеграм-каналів на Харківщині пролунали перші вибухи.

Скриншот допису Монітор

Нагадаємо, 16 березня на Харківщині пролунали потужні вибухи. Внаслідок ракетного обстрілу є два потерпілих та значні руйнування.

Крім того, 15 березня Росія атакувала Харківську область ударними дронами. За добу окупанти обстрілювали 15 населених пунктів області.