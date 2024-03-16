В Україні оголошено повітряну тривогу 16 березня

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги — які області в небезпеці
Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 16 березня. Низка східних та північних регіонів перебуває під загрозою балістичного обстрілу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 16 березня
В Україні зараз оголошено повітряну тривогу через пуск росіянами ракет. Як зазначають Повітряні сили, існує загроза балістики з Бєлгородської області РФ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій.
Оновлено 16:05. За даними моніторингових телеграм-каналів на Харківщині пролунали перші вибухи.
Нагадаємо, 16 березня на Харківщині пролунали потужні вибухи. Внаслідок ракетного обстрілу є два потерпілих та значні руйнування.
Крім того, 15 березня Росія атакувала Харківську область ударними дронами. За добу окупанти обстрілювали 15 населених пунктів області.
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