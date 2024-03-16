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В Україні лунає сигнал повітряної тривоги — які області в небезпеці

16 березня 2024 16:04
оновлено: 16:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 16 березня
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога оголошена в Україні в суботу, 16 березня. Низка східних та північних регіонів перебуває під загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні зараз оголошено повітряну тривогу через пуск росіянами ракет. Як зазначають Повітряні сили, існує загроза балістики з Бєлгородської області РФ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог 16 березня
Мапа повітряних тривог 16 березня

Оновлено 16:05. За даними моніторингових телеграм-каналів на Харківщині пролунали перші вибухи. 

Скриншот допису Монітор
Скриншот допису Монітор

Нагадаємо, 16 березня на Харківщині пролунали потужні вибухи. Внаслідок ракетного обстрілу є два потерпілих та значні руйнування.

Крім того, 15 березня Росія атакувала Харківську область ударними дронами. За добу окупанти обстрілювали 15 населених пунктів області.

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