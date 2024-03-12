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В Украине объявлена воздушная тревога — где существует угроза применения баллистики

12 марта 2024 06:20
обновлено: 06:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность
Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, была объявлена в 6:14 в некоторых областях. Ее ввели в связи с угрозой применения страной-агрессорской Россией баллистического вооружения по нашей стране.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога 12 марта

"Сумская, Полтавская, Черниговская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых групп, среди областей, покрасневших из-за объявления воздушной тревоги, следующие:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Запорожская.
В Украине объявлена воздушная тревога — где существует угроза применения баллистики - фото 2
Воздушная тревога 12 март. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.

Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.

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