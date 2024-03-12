Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность

В Украине объявлена воздушная тревога — где существует угроза применения баллистики
Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, была объявлена в 6:14 в некоторых областях. Ее ввели в связи с угрозой применения страной-агрессорской Россией баллистического вооружения по нашей стране.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 12 марта
"Сумская, Полтавская, Черниговская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых групп, среди областей, покрасневших из-за объявления воздушной тревоги, следующие:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Запорожская.
Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.
Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.
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