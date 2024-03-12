Воздушная тревога в Украине сейчас 12 марта – где есть опасность

Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине во вторник, 12 марта, была объявлена в 6:14 в некоторых областях. Ее ввели в связи с угрозой применения страной-агрессорской Россией баллистического вооружения по нашей стране.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога 12 марта

"Сумская, Полтавская, Черниговская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых групп, среди областей, покрасневших из-за объявления воздушной тревоги, следующие:

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Луганская,

Донецкая,

Запорожская.

Воздушная тревога 12 март. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Киеве прогремел около 23:00 в понедельник, 11 марта. В настоящее время в городе не было объявлено воздушной тревоги.

Днем 11 марта в ряде областей Украины раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. В частности, в Харькове и Запорожье прогремели мощные взрывы.