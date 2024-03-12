Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека

Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряну тривогу в Україні у вівторок, 12 березня, оголосили о 6:14 у деяких областях. Її ввели у зв'язку із загрозою застосування країною-агресоркою Росією балістичного озброєння по нашій країні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога 12 березня

"Сумська, Полтавська, Чернігівська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових груп, серед областей, які почервоніли через оголошення повітряної тривоги, наступні:

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Луганська,

Донецька,

Запорізька.

Повітряна тривога 12 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.

Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.