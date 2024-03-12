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В Україні оголошено повітряну тривогу — де існує загроза застосування балістики

12 березня 2024 06:20
оновлено: 06:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека
Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряну тривогу в Україні у вівторок, 12 березня, оголосили о 6:14 у деяких областях. Її ввели у зв'язку із загрозою застосування країною-агресоркою Росією балістичного озброєння по нашій країні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога 12 березня

"Сумська, Полтавська, Чернігівська, Харківська  області — загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових груп, серед областей, які почервоніли через оголошення повітряної тривоги, наступні:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Луганська,
  • Донецька,
  • Запорізька.
В Україні оголошено повітряну тривогу — де існує загроза застосування балістики - фото 2
Повітряна тривога 12 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.

Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

вибух
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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