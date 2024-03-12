Повітряна тривога в Україні зараз 12 березня - де є небезпека

В Україні оголошено повітряну тривогу — де існує загроза застосування балістики
Повітряну тривогу в Україні у вівторок, 12 березня, оголосили о 6:14 у деяких областях. Її ввели у зв'язку із загрозою застосування країною-агресоркою Росією балістичного озброєння по нашій країні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 12 березня
"Сумська, Полтавська, Чернігівська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться в повідомленні.
За даними моніторингових груп, серед областей, які почервоніли через оголошення повітряної тривоги, наступні:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Луганська,
- Донецька,
- Запорізька.
Нагадаємо, вибух у Києві пролунав близько 23:00 у понеділок, 11 березня. На цей час у місті не було оголошено повітряної тривоги.
Вдень 11 березня в низці областей України лунає повітряна тривога через загрозу балістичного обстрілу. Зокрема, у Харкові та Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!