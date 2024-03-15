Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта

Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

13:14 в ВС ВСУ объявили о воздушной тревоге в Сумской и Харьковской областях из-за активности тактической авиации РФ. После этого стало известно, что российские оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы в сторону Харьковщины.

Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

13:23 в Украине "покраснели" три области.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта около 11 часов утра в Одессе прозвучала воздушная тревога. Россия направила на регион баллистическое вооружение.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пострадавших в городе. Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, приехавшие оказывать помощь пострадавшим от взрыва.