Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Украине воздушная тревога — куда летят российские ракеты arrow

В Украине воздушная тревога — куда летят российские ракеты

15 марта 2024 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта
Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракету в сторону Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

13:14 в ВС ВСУ объявили о воздушной тревоге в Сумской и Харьковской областях из-за активности тактической авиации РФ. После этого стало известно, что российские оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы в сторону Харьковщины.

null
Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

13:23 в Украине "покраснели" три области.

null
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта около 11 часов утра в Одессе прозвучала воздушная тревога. Россия направила на регион баллистическое вооружение.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пострадавших в городе. Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, приехавшие оказывать помощь пострадавшим от взрыва.

война
россияне
Харьковская область
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне