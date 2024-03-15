Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 15 березня

В Україні повітряна тривога — куди летять російські ракети
У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти випустили ракету у бік Харківської області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
13:14 у ПС ЗСУ оголосили про повітряну тривогу в Сумській та Харківській областях через активність тактичної авіації РФ. Після цього стало відомо, що російські окупанти випустили керовані авіаційні бомби у бік Харківщини.
Мапа тривог
13:23 в Україні "почервоніли" три області.
Нагадаємо, 15 березня близько11-ї години ранку в Одесі пролунала повітряна тривога. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.
Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про постраждалих у місті. Загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від вибуху.
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