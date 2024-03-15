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В Україні повітряна тривога — куди летять російські ракети

15 березня 2024 13:21
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 15 березня
Ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти випустили ракету у бік Харківської області. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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13:14 у ПС ЗСУ оголосили про повітряну тривогу в Сумській та Харківській областях через активність тактичної авіації РФ. Після цього стало відомо, що російські окупанти випустили керовані авіаційні бомби у бік Харківщини.

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Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

13:23 в Україні "почервоніли" три області. 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня близько11-ї години ранку в Одесі пролунала повітряна тривога. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про постраждалих у місті. Загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від вибуху.

війна
росіяни
Харківська область
окупанти
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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