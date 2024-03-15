Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 15 березня

Ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти випустили ракету у бік Харківської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

13:14 у ПС ЗСУ оголосили про повітряну тривогу в Сумській та Харківській областях через активність тактичної авіації РФ. Після цього стало відомо, що російські окупанти випустили керовані авіаційні бомби у бік Харківщини.

Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

13:23 в Україні "почервоніли" три області.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня близько11-ї години ранку в Одесі пролунала повітряна тривога. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про постраждалих у місті. Загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від вибуху.