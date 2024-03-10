В Украине уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

Пусковые установки Patriot. Фото: mil.in.ua

Международные СМИ сообщают об уничтожении двух пусковых комплексов Patriot в районе Покровска Донецкой области. Вооруженные силы не предоставили комментариев по этому поводу, а американский Институт изучения войны выразил сомнения в достоверности этих сообщений.

Об этом сообщили Forbes, ISW, журналист Юлиан Репке из Bild в Twitter в воскресенье, 10 марта.

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Подробности указывают на то, что это первый инцидент за двухлетний период масштабной войны России против Украины, когда российским войскам удалось обнаружить и уничтожить украинские системы Patriot.

Журналист Bild Юлиан Репке отметил, что пусковые установки находились на близком расстоянии друг от друга, всего в 10 метрах.

С другой стороны, Институт изучения войны пока не подтвердил факт уничтожения систем Patriot, указывая на возможное путешествие в доказательствах, так как российская сторона демонстрировала лишь уничтожение грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить данные системы, так и использоваться для других целей.

Издание Forbes напомнило, что за последний месяц украинские системы Patriot уничтожили примерно десять российских истребителей и бомбардировщиков, снизив тем самым воздушное преимущество России.

"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров - ред.) от линии фронта, были теми самыми, которые сбили много российских самолетов. Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украине 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель, при условии отсутствия серьезных препятствий.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты от Европейского союза.