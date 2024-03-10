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В Украине уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

10 марта 2024 22:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ
Пусковые установки Patriot. Фото: mil.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Международные СМИ сообщают об уничтожении двух пусковых комплексов Patriot в районе Покровска Донецкой области. Вооруженные силы не предоставили комментариев по этому поводу, а американский Институт изучения войны выразил сомнения в достоверности этих сообщений.

Об этом сообщили Forbes, ISW, журналист Юлиан Репке из Bild в Twitter в воскресенье, 10 марта.

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Подробности указывают на то, что это первый инцидент за двухлетний период масштабной войны России против Украины, когда российским войскам удалось обнаружить и уничтожить украинские системы Patriot.

Журналист Bild Юлиан Репке отметил, что пусковые установки находились на близком расстоянии друг от друга, всего в 10 метрах.

С другой стороны, Институт изучения войны пока не подтвердил факт уничтожения систем Patriot, указывая на возможное путешествие в доказательствах, так как российская сторона демонстрировала лишь уничтожение грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить данные системы, так и использоваться для других целей.

Издание Forbes напомнило, что за последний месяц украинские системы Patriot уничтожили примерно десять российских истребителей и бомбардировщиков, снизив тем самым воздушное преимущество России.

"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров - ред.) от линии фронта, были теми самыми, которые сбили много российских самолетов. Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украине 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель, при условии отсутствия серьезных препятствий.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты от Европейского союза.

СМИ
Украина
военная техника
боеприпасы
ISW
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война в Украине

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