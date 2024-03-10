В Україні знищено дві пускові установки Patriot, — ЗМІ

Пускові установки Patriot. Фото: mil.in.ua

Міжнародні ЗМІ повідомляють про знищення двох пускових комплексів Patriot у районі Покровська на Донеччині. Збройні сили не надали коментарів із цього приводу, а американський Інститут вивчення війни висловив сумніви щодо вірогідністі цих повідомлень.

Про це повідомили Forbes, ISW, журналіст Юліан Репке з Bild у Twitter у неділю, 10 березня.

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Подробиці вказують на те, що це перший інцидент за дворічний період масштабної війни Росії проти України, коли російським військам вдалося виявити та знищити українські системи Patriot.

Журналіст Bild Юліан Репке зазначив, що пускові установки знаходилися на близькій відстані один від одного, всього за 10 метрів.

З іншого боку, Інститут вивчення війни поки не підтвердив факт знищення систем Patriot, вказуючи на можливу подорож у доказах, оскільки російська сторона демонструвала лише знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть перевозити ці системи, так і використовуватися для інших цілей.

За останній місяць українські системи Patriot знищили приблизно десять російських винищувачів і бомбардувальників, знизивши тим самим повітряну перевагу Росії.

"Цілком можливо, що пускові установки та екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів - ред.) від лінії фронту, були тими самими, що збили багато російських літаків. Повітря над сходом України, можливо, став набагато безпечнішим для росіян", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про намір постачати Україні 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів. Постачання можуть бути здійснені протягом декількох тижнів, за умови відсутності серйозних перешкод.

Раніше представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що Україна отримає далекобійні ракети від Європейського Союзу.