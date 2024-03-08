В Запорожье открывается рекрутинговый центр — в ОВА рассказали его задачи
В Запорожье открыли рекрутинговый центр украинской армии. В нем не будут вручать повестки, а будут консультировать о службе в украинском войске.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, 8 марта.
Рекрутинговый центр в Ивано-Франковске
"Подбор вакансий в Силах обороны и консультирования. Такова главная задача этого совместного проекта Минобороны и областной власти", — рассказал Федоров.
Глава ОВА отметил, что создание центра связано с многочисленными запросами мужчин и женщин, желающих попасть в конкретные воинские части ВСУ и служить по определенной специальности.
Запорожская область стала вторым регионом Украины, где будет действовать Рекрутинговый центр. Первый такой уже приступил к работе во Львове.
"Наша цель — получить мотивированного военнослужащего", — подчеркнул Федоров.
Ранее мы сообщали, что военная Вооруженных сил Оксана "Ксена" Рубаняк рассказала, что рекрутинговая форма мобилизации является самой эффективной, ведь тогда в ряды армии приходят мотивированные бойцы.
Напомним, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом. Командир подразделения Терра Николай Волохов считает, что заставить воевать человека силой нельзя, поэтому для этого мужчин нужно мотивировать.
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