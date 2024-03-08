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В Запорожье открывается рекрутинговый центр — в ОВА рассказали его задачи

8 марта 2024 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье открывается рекрутинговый центр — в ОВА рассказали его задачи
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье открыли рекрутинговый центр украинской армии. В нем не будут вручать повестки, а будут консультировать о службе в украинском войске.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, 8 марта.

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Рекрутинговый центр в Ивано-Франковске

"Подбор вакансий в Силах обороны и консультирования. Такова главная задача этого совместного проекта Минобороны и областной власти", — рассказал Федоров.

Глава ОВА отметил, что создание центра связано с многочисленными запросами мужчин и женщин, желающих попасть в конкретные воинские части ВСУ и служить по определенной специальности.

Запорожская область стала вторым регионом Украины, где будет действовать Рекрутинговый центр. Первый такой уже приступил к работе во Львове.

"Наша цель — получить мотивированного военнослужащего", — подчеркнул Федоров.

Ранее мы сообщали, что военная Вооруженных сил Оксана "Ксена" Рубаняк рассказала, что рекрутинговая форма мобилизации является самой эффективной, ведь тогда в ряды армии приходят мотивированные бойцы.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом. Командир подразделения Терра Николай Волохов считает, что заставить воевать человека силой нельзя, поэтому для этого мужчин нужно мотивировать.

война
ВСУ
Запорожье
Украина
мобилизация
Рекрутинг

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